Глава МЧС РФ Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической

Глава МЧС России Александр Куренков, находящийся в воскресенье, 7 апреля, в Оренбургской области, назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков», — отметил министр на заседании областной правительственной комиссии.

Он добавил, что в области из затопленных районов было эвакуировано более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей. В Орске для них развернуты 11 пунктов временного размещения (ПВР) на более чем 8 тыс. мест. В настоящее время в них находятся 510 человек, в их числе — 116 детей.

По словам главы МЧС, паводок в Оренбургской области отнесен к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Кроме того, Куренков сообщил, что на территории Курганской области также прогнозируется неблагоприятная ситуация с паводком.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. После прорыва уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Кроме того, 7 апреля главное управление МЧС по Алтайском краю сообщило, что в регионе из-за сильного паводка подтоплены 121 дом и 513 приусадебных участков.