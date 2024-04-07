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В Алтайском крае из-за паводка подтоплены более 120 домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Алтайском крае подтоплены 121 дом и 513 приусадебных участков. Об этом 7 апреля сообщило главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«513 приусадебных участков, 121 дом подтоплены в 42 населенных пунктах, на шести участках автодорог действуют ограничения. Более 6 тыс. обращений граждан отработаны силами муниципалитетов и пожарно-спасательных подразделений», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Михайловском и Хабарском районах Алтайского края развернуты два пункта временного размещения (ПВР). Силы группировки спасателей МЧС в регионе оказали гражданам различную помощь более 4,1 тыс. раз.

Оперативные группы спасателей используют беспилотники, чтобы проводить авиаразведку на подтопленных территориях. В районах с самой сложной обстановкой созданы мобильные группы реагирования.

Специалисты уже откачали 147 тыс. куб. м талой воды и отсыпали 3,4 тыс. куб. м грунта в низменных участках, и эти работы продолжаются. В ликвидации последствий паводка в Алтайском крае задействованы 1141 человек и 554 единицы техники.

В региональном МЧС также рассказали, что в его главном управлении открыт межведомственный оперативный штаб.

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Ранее, 1 апреля, в Алтайском крае из-за паводка ограничили движение на девяти участках дорог. Некоторые из них оказались подтоплены, на одном разрушилась насыпь земляного полотна.

30 марта сообщалось, что наиболее сложная паводковая обстановка в Алтайском крае сложилась в Михайловском районе. Тогда же глава регионального МЧС России Александр Макаров решил ввести в крае режим чрезвычайной ситуации.

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