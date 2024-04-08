Число подтопленных домов в Оренбурге возросло до 1,5 тыс.

В Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая. В настоящее время подтоплено 2015 приусадебных участков, 1535 домовладений — за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно. Эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей», — говорится в публикации властей.

В пресс-службе уточнили, что основная зона эвакуации находится в шести точках: в поселке имени Куйбышева, Овчинном городке, Протопоповской роще, СНТ «Дубки», «Дубовый плес», в микрорайонах Берды, и 18 разъезд. Оперативные службы круглосуточно дежурят на местах затопления. В аварийно-спасательных работах принимают участие 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств регионального главка МЧС и других ведомств и организаций, а также сотрудники полиции, медики.

В некоторых районах паводок начал отступать, уточнили в администрации. Так, в селе Краснохолм четыре домовладения остаются подтопленными. На территории СНТ «Энергостроитель» и «Садовод» в районе поселка Берды остаются затопленными 25 приусадебных участков и восемь домов с круглогодичным проживанием. Откачка воды продолжается, ситуация стабилизируется.

В этот день сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см. Кроме того, в пресс-службе администрации города добавили, что уровень воды в реке Сакмара у села Татарской Каргалы за сутки увеличился на 30 см и достиг при этом 783 см. Мэр города Сергей Салмин 7 апреля указал, что паводковая ситуация в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет подниматься.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.