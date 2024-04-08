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МЧС России наращивает группировки сил в зонах возможных паводков и пожаров

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Фото: ТАСС/Дмитрий Степанов
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МЧС России наращивает группировки своих сил и средств в местах, где может осложниться обстановка с паводковыми подтоплениями и природными пожарами. Об этом 8 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил во время расширенного заседания комитетов Государственной Думы по вопросам предупреждения и минимизации последствий паводков и пожаров весеннего периода.

«На сегодняшний день на территории ряда субъектов Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов в результате прохождения весеннего половодья в зоне затопления уже оказались десятки населенных пунктов», — сказал Куренков.

Сложная паводковая обстановка складывается в Казахстане, и это несет риск подтопления некоторых населенных пунктов Курганской области. Чтобы предотвратить опасное развитие событий, в регион отправились аэромобильные группировки уральских подразделений МЧС. Они состоят из 100 человек и 22 единиц техники. Кроме того, министерство постоянно взаимодействует с казахстанским МЧС. Есть и вероятность подтопления Тюмени. Чтобы этого не допустить, ведомство разместит в городе свою группировку, в которой, кроме прочего, будут вертолеты для эвакуации и доставки грузов.

Куренков призвал граждан относиться к паводкам серьезно и эвакуироваться до того, как их дома затопит водой. Он напомнил, что можно переждать стихийное бедствие у родственников или воспользоваться пунктами временного размещения (ПВР).

«Пожароопасный сезон 2024 года открыт в 45 субъектах Российской Федерации, в 11 действует особый противопожарный режим. Крупные лесные пожары фиксировались в том числе на особо охраняемых природных территориях», — отметил Куренков.

С начала года в России возникло уже 318 очагов природных пожаров на общей территории свыше 31 тыс. га. Сейчас активны 17 очагов на площади более 6,5 тыс. га. Семь из этих возгораний локализованы.

Куренков отметил, что МЧС уже передала необходимые поручения по этой проблеме ответственным федеральным и региональным органам власти. Что касается реагирования на паводки и возгорания в лесах, министерство будет отслеживать обстановку и корректировать свои действия в соответствии с ней.

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В российских регионах в последнюю неделю зафиксированы паводки. 3 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручения по помощи пострадавшим от паводков. Глава государства заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации в регионах.

7 апреля глава государства обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. Он продолжает получать данные с мест природных аномалий.

8 апреля МЧС РФ сообщило, что спасатели круглосуточно работают в зонах подтопления. По данным ведомства, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Оренбургской области. По данным правительства региона, в области к 8 апреля было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Замглавы МЧС Виктор Яцуценко в тот день подчеркнул, что такие уровни половодья на территории Поволжья и Урала в 2024 году раньше исторически не фиксировались.

Кроме того, в России начался сезон лесных пожаров. 8 апреля 27 таких возгораний произошло в Приморском крае. С 5 апреля запрет на посещение лесов ввели в Еврейской автономной области. 30 марта В районе города Горячий Ключ Краснодарского края потушили лесной пожар на площади 3,3 га. 29 марта были зафиксированы первые случаи возгорания сухой травы в Орловской области.

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