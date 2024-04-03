Запрет на посещение лесов вступит в силу с 5 апреля в ЕАО
В ЕАО приняли дополнительные меры административной ответственности за нарушение запрета на посещение лесов в период повышенной пожарной опасности. Он вступает в силу с 5 апреля в Октябрьском, Ленинском и Биробиджанском районах.
Усиление ответственности является ответом местных властей на крупные лесные пожары, которые возникают в большей степени по вине человека, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональное правительство. Теперь гражданам, нарушившим режим, грозят штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Агентство отмечает, что уже в марте в лесах автономии начали разгораться пожары. Снега и дожди на время остановили горение. В апреле, по данным синоптиков, дождей будет крайне мало, месяц будет теплым и ветреным. Такая погода способствует быстрому распространению лесных пожаров.
Ранее, 2 апреля, сообщалось, что за сутки в Приморском крае ликвидировали два природных пожара. Площадь горения составила около 12 га. Пожары произошли на землях лесного фонда в Пограничном и Партизанском районах. С начала 2024 года в Приморье произошел 31 природный пожар, их общая площадь практически достигла 1,8 тыс. га. В 22 муниципалитетах действует особый противопожарный режим.