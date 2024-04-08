За сутки в Приморском крае произошло 27 природных пожаров

В Приморском крае за минувшие сутки зарегистрировали 27 природных пожаров. Общая площадь горения составила 465,31 га.

По данным краевой администрации, 11 возгораний произошли на землях лесного фонда. Их площадь составила больше 83 га. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Девять таких пожаров ликвидированы в Черниговском, Анучинском, Партизанском, Уссурийском, Спасском, Лесозаводском, Кавалеровском, Черниговском районах. Два пожара продолжают действовать в Лазовском и Партизанском муниципальных округах. Их площадь составляет 7 га. В тушении участвуют 30 человек и семь единиц техники.

На землях иных категорий произошло 16 пожаров, все они потушены. В тушении участвовали 158 человек и 38 единиц техники.

Особый противопожарный режим действует в 22 муниципалитетах.

С 5 апреля запрет на посещение лесов ввели в Еврейской автономной области. Он будет действовать в Октябрьском, Ленинском и Биробиджанском районах в связи с пожарной опасностью.