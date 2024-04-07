Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Глава государства обсудил с главами регионов развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что из-за вынужденного увеличения сброса воды, «вызванного аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений». Песков подчеркнул, что в таком случае появилась необходимость принять меры по оказанию помощи людям и их эвакуации.

«Президент отметил необходимость планомерной работы с населением по обсуждению необходимости заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды. <…> Президент продолжает получать информацию с мест природных аномалий», — уточнил официальный представитель Кремля.

Помимо этого Путин поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, в том числе в Курганской и Тюменской областях, добавил Песков.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Так, 7 апреля сообщалось, что в Алтайском крае подтоплены 121 дом и 513 приусадебных участков. В главном управлении МЧС России уточнили, что специалисты уже откачали 147 тыс. куб. м талой воды и отсыпали 3,4 тыс. куб. м грунта в низменных участках, и эти работы продолжаются. В ликвидации последствий паводка в Алтайском крае задействованы 1141 человек и 554 единицы техники.

Кроме того, в Оренбургской области за последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 см. Работы оперативных служб ведутся круглосуточно. В аварийно-спасательных операциях участвуют 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств регионального управления МЧС, администрации города и других организаций, а также правоохранители, медики. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод, подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.