Реклама
Прямой эфир
Экономика
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами России в 2023 году
Общество
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь вдоль автодорог
Мир
FT сообщила о полном уничтожении нескольких электростанций на Украине
Политика
Путин поручил к 1 июля принять все решения по строительству ВСМ Москва – Петербург
Мир
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Общество
ФСБ задержала пять человек по делу о мошенничестве через украинский call-центр
Мир
В США у Boeing-737 при взлете оторвало обшивку двигателя
Происшествия
На бывшем спиртзаводе под Курском произошел пожар после атаки БПЛА
Общество
Путин поручил создать родительский комитет в рамках конкурса «Это у нас семейное»
Общество
МЧС допустило подтопление более 10 тыс. домов и участков под Курганом
Политика
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Пекин для переговоров c китайским коллегой Ван И
Культура
Рок-группа «Пикник» возобновит гастрольный тур
Мир
В ФРГ заявили о незаинтересованности в расследовании подрывов на «Северных потоках»
Мир
Премьер-министр Австралии усомнился в качестве расследования гибели волонтеров WCK
Общество
Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО
Общество
Число подтопленных домов в Оренбурге возросло до 1,5 тыс.
Сюжет:

МЧС рассказало о сложной ситуации с паводками в разных регионах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели МЧС России круглосуточно работают в зонах подтопления. Ведомство в понедельник, 8 апреля, рассказало о самой сложной ситуации с паводками в разных регионах.

В пресс-службе обратили внимание, что, по данным информационных систем, в период с 7 по 11 апреля на территории Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов ожидаюются потепление и процесс «вскрытия рек», что может привести к дальнейшему подтоплению низменных участков. Отмечается, что на данный момент более 10,4 тыс. жилых домов в 39 субъектах России остаются подтопленными.

По данным МЧС, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Оренбургской области, где за сутки оказались подтоплены около 3,9 тыс. жилых домов и 8,7 тыс. приусадебных участков. В безопасную зону эвакуированы более 6,1 тыс. человек, в пунктах временного размещения (ПВР) размещены более 1,2 тыс. человек.

«В Илекском районе силами муниципалитета и МЧС России укрепляется насыпная дамба, защищающая районный центр. В Орске ведется работа по разведке, применяются беспилотники, чтобы выяснить слабые места в дамбе и понять, куда еще может пойти вода и начать там эвакуацию заранее», — поделились в пресс-службе.

В Самарской области, продолжили в министерстве, подтоплены 50 частных жилых домов и 901 приусадебный участок, при этом от воды освободились 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Спасатели передают гражданам продукты, эвакуируют людей и откачивают воду.

Кроме того, продолжается работа в Алтайском крае. Здесь талые воды подтопили 142 жилых дома и 453 приусадебных участка, на затопленных территориях установлены водоналивные дамбы, в некоторых населенных пунктах проведены специальные траншеи протяженностью 101 км.

«Спасатели оказывают помощь гражданам в спасении домашнего скота, который вязнет в переувлажненной почве. Для мониторинга паводковой обстановки работают оперативные группы МЧС России с использованием беспилотной авиации. В превентивных целях на реке Бия в районе села Соусканиха Красногорского района проведены взрывные работы по рыхлению льда», — уточнили в ведомстве по чрезвычайным ситуациям.

В Курганской области проводится превентивная эвакуация населения, которое попадает в зону возможного затопления из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и Кургана. По последним данным, удалось спасти 571 человека, 98 из которых поселились в ПВР. В регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог, указали в МЧС.

Заливная дуга: как будет развиваться половодье в России
Ситуация с подтоплениями может осложниться в 23 субъектах

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 3 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручения по помощи пострадавшим от паводков. Глава государства заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации в регионах.

Помимо этого 7 апреля президент обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. Он продолжает получать данные с мест природных аномалий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024