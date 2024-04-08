МЧС рассказало о сложной ситуации с паводками в разных регионах

Спасатели МЧС России круглосуточно работают в зонах подтопления. Ведомство в понедельник, 8 апреля, рассказало о самой сложной ситуации с паводками в разных регионах.

В пресс-службе обратили внимание, что, по данным информационных систем, в период с 7 по 11 апреля на территории Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов ожидаюются потепление и процесс «вскрытия рек», что может привести к дальнейшему подтоплению низменных участков. Отмечается, что на данный момент более 10,4 тыс. жилых домов в 39 субъектах России остаются подтопленными.

По данным МЧС, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Оренбургской области, где за сутки оказались подтоплены около 3,9 тыс. жилых домов и 8,7 тыс. приусадебных участков. В безопасную зону эвакуированы более 6,1 тыс. человек, в пунктах временного размещения (ПВР) размещены более 1,2 тыс. человек.

«В Илекском районе силами муниципалитета и МЧС России укрепляется насыпная дамба, защищающая районный центр. В Орске ведется работа по разведке, применяются беспилотники, чтобы выяснить слабые места в дамбе и понять, куда еще может пойти вода и начать там эвакуацию заранее», — поделились в пресс-службе.

В Самарской области, продолжили в министерстве, подтоплены 50 частных жилых домов и 901 приусадебный участок, при этом от воды освободились 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Спасатели передают гражданам продукты, эвакуируют людей и откачивают воду.

Кроме того, продолжается работа в Алтайском крае. Здесь талые воды подтопили 142 жилых дома и 453 приусадебных участка, на затопленных территориях установлены водоналивные дамбы, в некоторых населенных пунктах проведены специальные траншеи протяженностью 101 км.

«Спасатели оказывают помощь гражданам в спасении домашнего скота, который вязнет в переувлажненной почве. Для мониторинга паводковой обстановки работают оперативные группы МЧС России с использованием беспилотной авиации. В превентивных целях на реке Бия в районе села Соусканиха Красногорского района проведены взрывные работы по рыхлению льда», — уточнили в ведомстве по чрезвычайным ситуациям.

В Курганской области проводится превентивная эвакуация населения, которое попадает в зону возможного затопления из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и Кургана. По последним данным, удалось спасти 571 человека, 98 из которых поселились в ПВР. В регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог, указали в МЧС.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 3 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручения по помощи пострадавшим от паводков. Глава государства заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации в регионах.

Помимо этого 7 апреля президент обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. Он продолжает получать данные с мест природных аномалий.