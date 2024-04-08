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В МЧС назвали уровень паводков в Поволжье и на Урале максимальным в истории

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, ранее не фиксировались, сообщил 8 апреля замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко в ходе выездного расширенного заседания комитетов Госдумы, проходящего в Национальном центре управления в кризисных ситуациях министерства.

Яцуценко охарактеризовал обстановку на Урале и в Поволжье как «достаточно сложную».

«Я не буду говорить, есть ли аналоги или нет, но таких уровней исторически не зафиксировано», — приводит ТАСС слова замминистра.

Среди прочего он также сообщил, что в Тюмени есть вероятность затопления целых районов. МЧС направит в регион тяжелую авиацию для усиления группировки, а также эвакуации и доставки грузов в Тюмень.

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В российских региона в последнюю неделю зафиксированы паводки. 3 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручения по помощи пострадавшим от паводков. Глава государства заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации в регионах.

7 апреля глава государства обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. Он продолжает получать данные с мест природных аномалий.

8 апреля МЧС РФ сообщило, что спасатели круглосуточно работают в зонах подтопления. По данным ведомства, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Оренбургской области. По данным правительства региона, в области к 8 апреля было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

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