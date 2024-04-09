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В Кургане началась превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления
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В Кургане началась превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления

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Фото: vk.com/shumkov_vadim
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В Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за паводка. Об этом 9 апреля сообщила мэрия города.

«Вниманию жителей Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки, садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом! В связи с угрозой паводка проводится превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления и подтопления», — говорится в Telegram-канале администрации.

В мэрии отметили, что для граждан будут организованы автобусы. Жителей доставят в пункты временного размещения, которые находятся за Кировским мостом.

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В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Губернатор Вадим Шумков отметил, что прогнозы стремительно ухудшаются, а воды прибывает намного больше и быстрее, чем ожидалось.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что для предотвращения развития опасной ситуации в Курганскую область были направлены в регион аэромобильные группировки уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.

Утром 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. Жителей населенного пункта призвали срочно эвакуироваться.

В Курганской и Тюменских областях прогнозировали повышение уровня вод в местных реках. Кроме того, из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, который произошел 5 апреля, в регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

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