Режим ЧС из-за паводка введен в Курганской области

В Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

«Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году», — написал губернатор.

Шумков призвал жителей всех населенных пунктов в пойме реки Тобол эвакуироваться и не ждать прихода воды. Губернатор подчеркнул, что он будет быстрым и похожим на большую волну. В Звериноголовском округе Курганской области подтопление ожидается уже в ночь на 9 апреля. В ближайшие два дня придет и вторая волна.

Губернатор поделился прогнозом от МЧС России, по которому в зоне риска находятся населенные пункты Прорывное, Озерное, само село Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. Пройдя их, воды реки через Притобольный и Кетовский округа пойдут на город Курган и Белозерский муниципальный округ. Возможно, кроме правой стороны Кургана будут подтоплены его центральная часть, микрорайоны Восточный, Кулацкий и другие. Эта информация еще будет уточняться.

В 1994 году в Курганской области из-за разлива Тобола произошло серьезное наводнение, уровень воды в реке поднимался выше 10 м.

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