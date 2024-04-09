Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбургскую область

Глава МЧС РФ Александр Куренков во вторник, 9 апреля, прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствия паводков.

«Александр Куренков совершит облет подтопленных территорий, обсудит обстановку и ее возможное развитие с главой региона (Денисом Паслером. — Ред.) и скоординирует дальнейшие действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий», — говорится в Telegram-канале министерства.

Ранее в этот день в МЧС сообщили, что глава ведомства посетит регионы, где в настоящее время складывается наиболее сложная паводковая обстановка. После Оренбургской области Куренков направится в Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется повышение уровня вод в местных реках.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Кроме того, 8 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить около 2 тыс. жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплены 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.