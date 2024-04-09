«Дамбу построили коряво, а выделенные на нее средства тратили не по делу»

В городских парках Орска люди передвигаются только на резиновых лодках. Число затопленных жилых домов в городе и окрестных населенных пунктах за четыре дня техногенной аварии — прорыва дамбы на реке Урал — превысило 10 тыс. Вода начала подходить к Оренбургу, в столице региона уже началась эвакуация. Тем временем в Орске местные жители вышли к городской администрации, чтобы пообщаться с властями региона и задать им вопрос: так кто же виноват в произошедшем? Разговор не задался: губернатор потребовал отключить телефоны, пожаловался на отложенный из-за паводка отпуск и вступил в спор с людьми, многие из которых лишились жилья. О том, как граждане спасаются от разрушительных последствий стихии и с какими требованиями они обращаются к чиновникам, — в репортаже «Известий».

«По прогнозу вода будет только прибывать»

Ситуация с паводком в Оренбургской области, где вечером 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, ухудшается. По состоянию на 8 апреля затопленными оказались уже 10,4 тыс. жилых домов в Орске и ближайших поселках. Сильнейшее наводнение ожидают и в Оренбурге — уровень воды в Урале в понедельник превысил 900 см , сообщил глава города Сергей Салмин.

При этом вода поднимается во всех соседних с рекой районах. «Уровень воды на посту в Донском за сутки показал прибавку в 11 см и составил 917 см. По прогнозу вода будет только прибывать, прошу отнестись очень серьезно к этой ситуации», — сообщил, например, глава Беляевского района области Александр Федотов.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел поздним вечером 5 апреля. Позже вода разрушила дамбу и в других местах: у поселка Никель, у поселка Лесоторговый и у села Кваркено.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В считаные секунды вода размыла огромный котлован. Вода движется с огромной силой, снося со своего пути деревья , — сообщил корреспондент «Известий», находившийся у Лесоторгового.

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков около Орска и в городе эвакуировано 6,5 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей. В 32 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 1,5 тыс. человек, среди них 274 ребенка, сообщили в правительстве Оренбургской области. За сутки число людей в ПВР выросло на 500.

Паводки повлияли и на эпидемиологическую ситуацию. В частности, в Орске зафиксировано 27 случаев кишечной инфекции, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Она отметила, что других медицинских последствий затопления нет.

Официально погибших именно в результате наводнения в регионе не зафиксировано.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Пятьдесят лет тут живу — в первый раз такое»

Всех въезжающих в Орск встречает SMS от спасательных служб: «В связи с угрозой подтопления жителям срочно эвакуироваться». В городе работают спасатели, которые увозят местных жителей, им активно помогают волонтеры.

Парк «Пищевик» затопило наполовину, там несколько мужчин с резиновыми лодками. Так люди добираются из парка до девятиэтажек — первые этажи их домов затопило. В понедельник из этого района продолжают эвакуировать тех, кто еще не уехал. Тем же, кто не хочет оставлять свои дома — а таких пока что немало, — волонтеры доставляют на лодках провизию.

— В основном это пожилые люди, — рассказал «Известиям» один из них. — Они не хотят эвакуироваться, даже несмотря на то, что в подтопленных домах отключили воду и свет.

На соседней с парком улице Крайней тоже снуют лодки. Вдоль нее, куда еще не дошла вода, стоят машины. Одна из них с прицепом, рядом — супружеская пара. В прицепе — продовольствие, несколько упаковок бутилированной воды, баллоны с газом. На капоте объявление: «Собираем деньги на воду».

— Это гуманитарная помощь для тех, кто сейчас находится в ПВР, — рассказала «Известиям» жительница города. — Всё своими силами. Приходили тут какие-то двое, постояли, посмотрели и ушли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По ее словам, люди самоорганизуются через городской чат в мессенджере.

Причины происходящего местные обсуждают активно. Дамба совсем новая — ее построили всего-то около десяти лет назад, рассказывает таксист Александр.

— Планы на ее строительство были еще в 1960-х, но почему-то тогда до дела не дошло. Коммунисты строить не хотели, а после них всё разворовали, — ворчит мужчина. — Говорят, дамбу построили очень коряво, а выделенные на нее бюджетные средства тратили не по делу.

Тем не менее, вспоминает он, даже когда защитной дамбы не было, в городе были лишь незначительные подтопления.

— Пятьдесят лет тут живу — в первый раз такое, что весь город накрыло, — сетует Александр.

С ним согласна и другая жительница Орска — Мария.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я живу в этом районе 53 года, такого еще не видела, — пожаловалась она. — Надо всё вовремя делать и качественно. Как эту дамбу делали? Я сама лично свидетель. Машину камня привезут, а потом три машины глины. Вот ее и смыло!

«Я просил мне кланяться?»

В конце прошлой недели губернатор региона Денис Паслер заявил, что удваивает компенсацию с 10 до 20 тыс. К 8 апреля среди местных начались разговоры о том, что суммы в 20 тыс. рублей для владельцев затопленных квартир и домов недостаточно.

В том числе из-за этого вечером в понедельник у администрации Орска собралось несколько десятков человек, устроив здесь стихийный митинг. Людей не задерживали, хотя рядом со зданием администрации и стояли три патрульные машины, а вход в него охраняли около 20 полицейских.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В какой-то момент у митингующих началась словесная перепалка с сотрудниками — один из них объяснял, что и сам оказался пострадавшим от паводка.

В конце концов горожанам удалось добиться встречи с губернатором Денисом Паслером. Однако разговор с главой региона прошел на повышенных тонах. Одна из участниц встречи возмутилась, что сооружение было построено неправильно из-за воровства и коррупции. По словам девушки, ответственные за строительство просто похитили часть материалов, чтобы построить себе дома и дороги, а теперь местные жители вынуждены «кланяться и просить» у администрации помощь.

«Я просил мне кланяться?» — резко ответил на это глава региона.

После этого у него поинтересовались, кто понесет ответственность за случившееся, и попросили посодействовать расследованию ЧП.

«Я же губернатор, а не следственный орган», — сказал Паслер, на что участница встречи попросила его конкретизировать, кто в администрации виноват в произошедшем.

В ответ глава региона заявил, что «виноваты все», и напомнил, что не он строил дамбу. Паслер выразил мнение, что уголовные дела по данному факту будут доведены до конца, однако это не является ключевым в данной ситуации.

В свою очередь, он указал на факторы природной стихии, на которые администрация якобы никак не могла повлиять. Однако участница встречи повторно обвинила местные власти в изначально неправильном строительстве сооружения, а самого Паслера — в неконкретных ответах.

«Вы гидрогеолог, что ли? Или водник?» — спросил ее губернатор.

В ходе разговора с инициативной группой митингующих в Орске Паслер также пожаловался на отложенный из-за наводнения отпуск и потребовал от присутствующих выключить телефоны.

Мэр Орска Василий Козупица выступает перед собравшимися Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На встрече и по ее итогам он анонсировал ряд мер по борьбе с паводком. В частности, после того как вода начнет отходить, специалисты возьмутся за обеззараживание затопленной территории. Пострадавшим начислят компенсации, с них не будут требовать оплату услуг ЖКХ, а сотрудникам предприятий в зоне подтопления полностью выплатят заработную плату.

Оренбургская прокуратура ранее предостерегла жителей города относительно призывов в соцсетях к массовым акциям. В релизе надзорного ведомства говорится, что нарушение закона недопустимо, особенно в рамках введенного режима чрезвычайной ситуации.