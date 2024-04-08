В ближайшие сутки в Оренбуржье может подтопить еще более 2 тыс. домов

В Оренбургской области в ближайшие сутки может подтопить 2003 жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. Об этом 8 апреля сообщили в правительстве региона.

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 см, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2,4 тыс. приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов», — говорится в сообщении.

По информации властей, в центральной зоне региона подтоплены 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.

Ранее 8 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила о 10,1 тыс. затопленных домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков в регионе в результате прорыва дамбы.

В тот же день в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что весенние паводки в регионе прогнозировались как аномальные, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Из-за ситуации в Орске госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. Власти пообещали компенсации тем, кто лишился жилья из-за прорыва дамбы.