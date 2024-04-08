В МЧС заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области

Весеннее половодье в Оренбургской области прогнозировалось как аномальное, однако есть вопросы к его подготовке. Об этом в понедельник, 8 апреля, заявил начальник главного управления МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков, который приехал в регион.

«Паводок прогнозировался достаточно аномальным. Безусловно, принятие мер всеми органами власти, не только муниципального образования (повлияло на ситуацию. — Ред.). Но это в том числе и оценка снегозапаса, промерзания почвы, готовности к паводку гидротехнических сооружений на территории того или иного региона», — сказал он.

По словам Синькова, в таком случае важен комплексный подход, чтобы определить причины произошедшего. Среди них, продолжил начальник регионального главка МЧС, заиленные русла рек и тот факт, что половодье в Оренбуржье на протяжении многих лет было ровным.

«Здесь и вопросы к дамбе в [Орске], которые надо понять, посмотреть расчеты», — обратил внимание он.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля сообщалось, что в Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. При этом эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей, а уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см.

Кроме того, 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили немедленно. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место из-за с выхода из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.