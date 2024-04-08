Оренбургский губернатор пообещал компенсации потерявшим жилье при паводке

Для жителей Оренбужья, которые полностью потеряли жилье в результате прорыва дамбы, предусмотрены компенсации, предварительный ущерб оценивается в 21 млрд рублей. Об этом 8 апреля сообщил журналистам губернатор области Денис Паслер после встречи с инициативной группой в Орске в здании администрации.

«Когда мы обсуждали введение ЧС, сумма, которая была озвучена, — 21 млрд рублей, это считалось количество домов, площадь этих домов, цена квадратного метра. И в случае полной утери [имущества], конечно же, будет компенсация», — сказал он.

Паслер также заявил о том, что с пострадавших жителей затопленных территорий Оренбургской области не будут требовать оплату ЖКХ. Он уточнил, что при обнаружении такого факта реакция надзорных органов последует незамедлительно.

«Мы приняли решение, связанное с тем, что оплата за ЖКХ на подтопленных территориях начисляться не будет. Если будет хоть какой-то факт, соответствующая надзорная структура — полиция, прокуратура, следственные органы применят все ресурсы для того, чтобы выполнить решение штаба комиссии по ЧС. То же самое касательно кредитов и реструктуризации», — отметил он.

Во время встречи Паслер также заявил, что покинувшие зону затопления и не находящиеся в зоне пункта временного размещения (ПВР) жители смогут получать по 10 тыс. рублей в месяц в течение полугода.

«Мы планируем начать в Орске выплату 10 тыс. рублей в месяц на срок до полугода тем, кто не находится в ПВР, но не проживает в своем жилье», — сказал губернатор.

По его словам, это мера поддержки для тех, кто вынужден снимать жилье или оставаться у родственников.

Ранее на встрече губернатор рассказал, что после того, как вода начнет отходить, специалисты начнут обеззараживание затопленной территории. Для этого члены специальной комиссии будут приходить лично к жителями и проверять состояние их дворов и помещений.

До этого, 8 апреля, корреспондент «Известий» сообщил, что пострадавшие от прорыва дамбы в Орске собрались на несанкционированную акцию у здания администрации города в центре Орска на Комсомольской площади. Они критиковали действия местных властей в условиях паводка.

В этот же день в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. В Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. Эвакуированы 786 человек, в том числе 35 детей, а уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Паслер сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в Орске, их состояние не вызывает опасений. В целом в Оренбургской области, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.