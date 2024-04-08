Люди собрались у здания администрации Орска

Пострадавшие от прорыва дамбы в Орске собрались на несанкционированную акцию у здания администрации города. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает корреспондент «Известий».

Несколько сотен жителей находятся в центре Орска на Комсомольской площади. Они критикуют действия местных властей в условиях паводка.

Как можно увидеть на представленных кадрах, участников акции интересует скорость реакции местных чиновников на начало чрезвычайной ситуации.

Позднее мэр Орска Василий Козупица и представители администрации вышли к собравшимся на площади. Они предложили гражданам обсудить претензии внутри здания мэрии.

Ранее в этот день прокуратура Оренбургской области напомнила об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях и митингах. В ведомстве отметили, что массовое мероприятие не согласовано с органами власти в установленном законом порядке и может повлечь административную ответственность.

5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Затем 7 апреля в Орске вышла из берегов река Елшанка, а 8 апреля у поселка Лесоторговый произошел еще один прорыв дамбы.

По последним данным, в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, из них эвакуировано более 2 тыс. человек. Госпитализированы шестеро взрослых и трое детей, их состояние не вызывает опасений.

В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.