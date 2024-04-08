В Орске у поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы

Очередной прорыв дамбы в Орске произошел вблизи поселка Лесоторговый. Об этом 8 апреля сообщил корреспондент «Известий».

«Еще пару минут назад на этом месте была дамба, но за считаные секунды вода размыла огромный котлован», — поделился журналист Игорь Капориков.

На представленных кадрах видно, как мощный поток воды мчится в сторону поселка.

Кроме того, в Орске накануне из берегов вышла и река Елшанка. Сегодня утром уровень воды в ней снизился, сообщил мэр города Василий Козупица, однако местные жители были эвакуировали.

Также в этот день в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что весеннее половодье в регионе изначальное прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся ситуацию повлияли действия местных властей.

Первый прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал, произошел 5 апреля. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ту ночь сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек.