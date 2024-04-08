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Мэр Орска сообщил о снижении уровня воды в реке Елшанка

Мэр Орска Козупица: уровень воды в Елшанке упал
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уровень воды в реке Елшанка в Оренбургской области упал после того, как накануне она вышла из берегов. Об этом 8 апреля сообщил мэр Орска Василий Козупица.

«Уровень Елшанки, которая вчера поздно вечером вышла из берегов в районе 2-го участка, упал, вода отступила. Дворы жилых домов не затоплены. Тем не менее жителей эвакуировали всю ночь — работали на опережение», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Также Козупица сообщил, что в городе развернуто 16 пунктов временного размещения (ПВР), которые готовы принять более 12 тыс. человек. На данный момент там находятся 1375 человек, однако их количество растет. В ПВР есть всё необходимое для проживания, организовано трехразовое горячее питание. С местными жителями работают психологи, добавил градоначальник.

Помимо этого, Козупица призвал горожан сообщать о тех жителях, которые не смогли эвакуироваться по состоянию здоровья или другим причинам.

О выходе Елшанки из берегов стало известно накануне вечером.

Тогда же начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников сообщил, что в городе остаются подтопленными более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек.

Орский ковчег: как проходит эвакуация жителей города и их питомцев
Помимо спасателей МЧС, на помощь людям и животным пришли и волонтеры

Кроме того, вечером 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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