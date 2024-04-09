Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями
Мир
Лавров указал на беспрецедентный уровень отношений России и Китая
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении украинской ракеты «Нептун» над Черным морем
Происшествия
Губернатор Курганской области сообщил о подъеме воды более чем на метр
Мир
В МИД РФ указали на игры Макрона с огнем в украинском вопросе
Мир
Стало известно о нападении сержанта ВСУ на командира из-за отказа в отпуске
Общество
В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ
Мир
В день открытия Олимпийских игр закроют воздушное пространство над Парижем
Происшествия
На Украине сообщили о взрывах во Львовской области
Общество
Росавиация рекомендовала аэропортам обслуживать участников СВО в приоритете
Мир
Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Мир
В Пекине начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И
Армия
Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на купянском направлении
Мир
Британский политик назвал невозможной победу Украины в конфликте
Происшествия
Число жертв пожара в подмосковном Воскресенске возросло до шести
Сюжет:

Глава МЧС Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МЧС России Александр Куренков 9 апреля посетит регионы, где в настоящее время складывается наиболее сложная обстановка в результате прохождения весеннего половодья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала Куренков посетит Оренбургскую область, чтобы лично проконтролировать реализацию ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи местному населению, наиболее пострадавшему от паводка.

После этого он отправится в Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется повышение уровня вод в местных реках. В данных регионах уже осуществляются превентивные мероприятия, усилены группировки спасателей, а силы и средства МЧС приведены в режим повышенной готовности.

Напорный пункт: нарушения на дамбе в Орске находили еще 10 лет назад
Что говорят специалисты о возможных причинах техногенной катастрофы в Оренбургской области

В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Кроме того, 8 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить 2003 жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплены 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024