Чибиса переведут для лечения в областную клиническую больницу

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, госпитализированного после покушения, переведут для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу. Об этом 5 апреля говорится в Telegram-канале оперштаба региона со ссылкой на главу регионального минздрава Дмитрия Панычева.

Состояние пациента остается тяжелым, в динамике стабильным. Оно соответствует полученному ранению, уточнил Панычев.

«Пациенту проводится вся необходимая терапия», — заверил он.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

По факту нападения на губернатора возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат ведомства.

В настоящее время нападавший задержан. В СК РФ сообщили, что 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был.

5 апреля корреспондент «Известий» Екатерина Моран сообщила, что в квартире подозреваемого в нападении на Чибиса в Санкт-Петербурге прошел обыск.