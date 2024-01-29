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Лаврентьев назвал Москву местом проведения саммита в астанинском формате

Лаврентьев: саммит в формате Москва-Анкара-Тегеран пройдет в России
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Следующий саммит в рамках «астанинского процесса», посвященного стабилизации ситуации в Сирии, пройдет в Москве. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев 29 января.

«Россия будет страной, принимающей очередной саммит, поэтому должно быть выделено время на его проведение», — рассказал он ТАСС.

В саммите принимают участие представители России, Турции и Ирана — стран, взявших на себя роль гаранта в обеспечении мирного решения сирийского конфликта. Изначально встреча должна была состояться в 2023 году, однако, как объяснил Лаврентьев, планы нарушила обстановка в секторе Газа. Появилась необходимость экстренного вмешательства в другие политические процессы.

Теперь саммит может быть проведен. Однако прежде необходимо выбрать дату.

«График очень плотный, президент задействован во многих мероприятиях. Иногда и три часа в графике президента России трудно найти, не говоря уже о том, что мы должны всё это соотносить с президентами Ирана и Турции», — сообщил спецпредставитель Лаврентьев.

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Ранее, 19 января, официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявлял, что очередные переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в казахстанской столице 24–25 января.

Перед этим, 28 сентября 2023 года, глава военного ведомства ТУрции Яшар Гюлер сообщил, что страна готова провести переговоры с министрами обороны России, Сирии и Ирана. Он отметил, что у каждой из сторон переговорного процесса есть свои проблемы, которая она решает.

9 августа того же года сирийский лидер Башар Асад сказал, что помощь России и Ирана сыграла важную роль и дала возможность Сирии выстоять во время кризиса.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов 1 августа выразил мнение, что потенциал астанинского формата по сирийскому урегулированию не исчерпан.

20 июня замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Богданов также сообщил, что астанинский формат по урегулированию сирийского кризиса будет искать новую площадку для проведения дальнейших встреч.

В мае 2023 года по итогам четырехсторонних переговоров между главами МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции в Москве была достигнута договоренность подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска. Переговоры были направлены на нормализацию отношений и устранение противоречий между двумя соседними странами.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.

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