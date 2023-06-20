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В МИДе сообщили о проработке дорожной карты по сирийско-турецкой нормализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Замглавы МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане 20 июня, где обсудили элементы дорожной карты восстановления отношений Дамаска и Анкары. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи.

Участники начали обсуждение элементов «дорожной карты» восстановления сирийско-турецких отношений в координации с работой министерств обороны и специальных служб. Все мероприятия будут проводится в соответствии с договоренностями, достигнутыми на аналогичной встрече в Москве в мае.

Cо стороны России во встрече участвовал замглавы МИД РФ Михаил Богданов, Ирана — старший помощник министра иностранных дел по особым политическим вопросам Али Хаджи, Сирии — замглавы сирийского МИДf Айман Сусан, Турции — замглавы МИД страны Бурак Акчапар.

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10 мая прошла встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве. Турецкий министр Мевлют Чавушоглу отметил, что эта переговоры прошли конструктивно, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.

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