Чавушоглу назвал конструктивной встречу глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана

Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана прошла конструктивно, сообщил 10 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Будучи сторонами процесса, мы вновь заявили о приверженности территориальной целостности Сирии, есть единый подход по борьбе с терроризмом», — заявил он в разговоре с журналистами

Кроме того, по его словам, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам.

Чавушоглу также добавил, что Анкара выступает за продолжение переговорного процесса.

Встреча глав МИД прошла 10 мая в Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны — гаранта доказавшего свою эффективность астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока.

Он также назвал содействие безопасному возвращению сирийских беженцев на родину приоритетом для России, Турции, Ирана и Сирии.

В конце прошлого года в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции, на которых были обсуждены пути решения сирийского кризиса, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками.

Позднее стало известно, что трехсторонняя встреча привела к согласию турецкой стороны на полный вывод войск с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии.