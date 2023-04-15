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ЛАГ им в руки: вернется ли Сирия в главную организацию арабского мира

И почему это сулит дополнительные проблемы для сохранения американского влияния на Ближнем Востоке
Фото: AP Photo/SANA
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Восстановление Дамаска в Лиге арабских государств (ЛАГ) может произойти в ближайшее время, поскольку подавляющее большинство стран региона, включая Саудовскую Аравию, поддерживают это решение, полагают опрошенные эксперты. Против нормализации отношений с Башаром Асадом прежде всего выступает Катар — главный спонсор сирийской оппозиции. Что даст Дамаску возвращение в организацию и как на этот шаг отреагируют США — в материале «‎Известий»‎.

Сирийский вектор

14 апреля главы МИДов девяти арабских стран собрались на внеочередную встречу в саудовской Джидде, чтобы обсудить нормализацию отношений с Сирией и восстановить ее права в ЛАГ. В Джидду прибыли представители шести стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) — Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Также присутствовали министры Египта, Ирака и Иордании.

Справка «Известий»

В ЛАГ входят 22 страны региона. В ноябре 2011-го лига официально приостановила членство Сирии из-за «‎подавления демократических протестов в стране»‎. С февраля текущего года арабские страны активизировали усилия по нормализации отношений с САР.

15 февраля глава МИД Иордании Айман Сафади прибыл в Сирию с первым подобным визитом с момента начала сирийского конфликта. 20 февраля Башар Асад посетил Оман.

27 февраля в Дамаск прибыл глава МИД Египта Самех Шукри. Позже сирийский министр посетил с ответным визитом Каир.

19 марта Башар Асад отправился в ОАЭ. Эмираты отправили свыше $100 млн Дамаску для устранения последствий недавнего землетрясения.

12 апреля глава МИД Сирии Фейсал Мекдад посетил Саудовскую Аравию — это первый визит такого уровня с 2011 года. В совместном заявлении министров говорится о необходимости возвращения Дамаском контроля над всей территорией страны и прекращения присутствия вооруженных ополченцев.

Восстановление отношений с Дамаском со стороны арабских государств показывает: страны региона признают, что исключение Сирии из ЛАГ не принесло никому выгоды, — заявил «‎Известиям» ‎замглавы международного комитета сирийского парламента Аммар Аль-Асад. — Реинтеграция Сирии в арабскую систему стала неизбежной необходимостью.

Дамаск
Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani

По его словам, это поможет улучшить гуманитарную ситуацию в САР, особенно после землетрясения.

Переговоры по возвращению в лигу продолжаются, они набрали обороты после договоренности о восстановлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном, — отметил политик. — Сирия — одна из стран-основательниц ЛАГ. Сила арабов заключается в их единстве и солидарности перед лицом всех вызовов.

Как сообщало агентство Reuters, на майском саммите ЛАГ Эр-Рияд намерен официально поднять вопрос о возвращении Сирии в лигу. В марте Саудовская Аравия и САР уже договорились о восстановлении работы консульств.

Для повторного принятия Дамаска в ЛАГ требуется простое большинство голосов, и оно, судя по заявлениям арабских министров, найдется. По словам эксперта РСМД Дмитрия Бридже, для Дамаска возвращение в структуру важно в целях укрепления своих позиций в регионе и выхода из международной изоляции.

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Примечательно, что восстановление отношений с Сирией проходит на фоне исторического сближения Эр-Рияда с Тегераном при поддержке Китая. Саудовская Аравия также начала переговоры с йеменскими повстанцами-хуситами.

Опасения Катара

Против возвращения сирийцев в лигу, однако, выступают как минимум пять государств, сообщает газета The Wall Street Journal. Среди них — Катар, Марокко, Кувейт, Йемен и даже Египет, недавно возобновивший отношения с Сирией.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдуррахман Аль Тани подчеркнул: первоначальная причина для приостановки сирийского членства в 2011 году всё еще не исправлена.

Катар — один из главных спонсоров сирийской оппозиции. В 2013 году Доха передала здание посольства Сирии в стране оппозиционным политикам. В том же году, по информации Financial Times, Катар выделил «‎‎сирийским революционерам» около $3 млрд.

‎‎сирийские революционеры
Фото: REUTERS/Rami Alsayed/NurPhoto

После февральского землетрясения Доха заявила, что не будет взаимодействовать с сирийским правительством и направит помощь в северные районы Сирии через пункты пропуска в Турции. Грузы Катар направил исключительно в районы, неподконтрольные Дамаску.

Катар сопротивляется возвращению Сирии в ЛАГ, до этого еще Саудовская Аравия занимала непреклонную позицию, но с начала года власти королевства пошли навстречу нормализации. В позиции Катара также возможны подвижки, но для этого потребуется время, — считает‎ востоковед Елена Супонина.

В Катаре, по всей видимости, полагают, что Сирия не провела достаточно политических и экономических реформ, заметил Дмитрий Бридже. Более того, есть опасения, что после возвращения в организацию САР может усилить давление на оппозицию, которая находится за границей.

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Позиция США

Резко против нормализации отношений с Дамаском выступают страны Запада, прежде всего США. В Госдепартаменте потребовали «осязаемые результаты» улучшения гуманитарной обстановки в Сирии, прежде чем говорить об изменении политики, в том числе санкционной, в отношении Дамаска.

США оказывают давление на своих арабских партнеров, чтобы они притормозили процесс улучшения отношений с Сирией, — заметила Елена Супонина. Но это никак не повлияло на те страны, которые понимают: ситуация в САР изменилась кардинально, невозможно оставлять страну в изоляции.

По ее словам, попытка игнорировать Сирию в целом вредит торговым отношениям в регионе. Кроме того, это толкает Дамаск в сферу влияния других государств, включая Иран. Более того, это может способствовать дальнейшему улучшению диалога Сирии с Турцией.

госдепартамент сша
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

В декабре 2022 года в Москве — впервые с начала сирийского конфликта — встретились министры обороны Турции и Сирии. В конце марта российская столица принимала четырехсторонние переговоры замглав МИДов Турции, Сирии, Ирана и России. В мае, перед турецкими всеобщими выборами, ожидается встреча уже на уровне министров иностранных дел.

В нормализации отношений Анкары и Дамаска напрямую заинтересована Россия, поскольку это позволит начать экономическое восстановление Сирии и уменьшить влияние США в регионе, считает турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

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— Турция и Сирия могут совместно начать борьбу с курдскими организациями на сирийской территории, которых поддерживают США. Страны Персидского залива, особенно Саудовская Аравия, и весь остальной арабский мир дистанцировались от США. На протяжении десятка лет они занимали позицию Вашингтона в многолетней войне в Сирии. Но сегодня и они выходят из-под влияния США, — отметил эксперт.

Итоги визита в Джидде во многом останутся конфиденциальными, основная часть переговоров проходит за закрытыми дверями. Впрочем, 19 мая, непосредственно во время саммита ЛАГ в Эр-Рияде, мировое сообщество официально узнает, удалось ли договориться о возвращении САР в организацию.

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