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Закадычные враги: Сирия и Саудовская Аравия активно сближаются

Дамаск и Эр-Рияд договорились возобновить работу посольств и восстановить авиасообщение
Фото: REUTERS/Saudi Press Agency
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Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прилетал в Саудовскую Аравию для встречи со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом. Этот визит в королевство стал первым за последние 12 лет. Целью встречи было проведение переговоров «между двумя братскими странами по вопросам, представляющим взаимный интерес». В последнее время стороны всё активнее налаживают двусторонние отношения. Одной из стран, работавших над сближением Дамаска и Эр-Рияда, стала Россия. Какую роль сыграла Москва в нормализации отношений между САР и королевством — разбирались «Известия».

Пожаловал с визитом

«Министр иностранных дел Фейсал Микдад и сопровождающая его делегация прибыли в город Джидда в Королевстве Саудовская Аравия с рабочим визитом по приглашению саудовского министра иностранных дел принца Фейсала бен Фархана для проведения переговоров по двусторонним отношениям между двумя братскими странами и вопросам, представляющим взаимный интерес», — такое сообщение опубликовал сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

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С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году сирийские политики и дипломаты столь высокого уровня не посещали королевство. В этот раз стороны, как отметили в Дамаске, были намерены провести переговоры, «посвященные усилиям по достижению политического урегулирования сирийского кризиса при обеспечении единства, безопасности и стабильности Сирии».

Также на встрече собирались затронуть вопрос «облегчения возвращения сирийских беженцев на родину и обеспечения доставки гуманитарной помощи в районы Сирии, пострадавшие от недавнего землетрясения».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла встречается с министром иностранных дел и экспатриантов Сирии Фейсалом Мекдадом в Джидде, Саудовская Аравия, 12 апреля 2023 года

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла встречается с министром иностранных дел и экспатриантов Сирии Фейсалом Мекдадом в Джидде, Саудовская Аравия, 12 апреля 2023 года

Фото: REUTERS/Saudi Press Agency

По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, в котором говорится, что Эр-Рияд и Дамаск выступают за контроль сирийского государства над всей территорией страны.

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«Стороны указали на необходимость поддержки сирийских государственных институтов, расширения их контроля над сирийской территорией для прекращения присутствия вооруженных формирований и вмешательства извне во внутренние дела Сирии», — сообщается в документе.

Помимо этого, после 12 лет разрыва дипломатических отношений Сирия и Саудовская Аравия намерены возобновить работу посольств и восстановить авиасообщение между государствами.

Диалог, нет изоляции

В апреле газета The Wall Street Journal сообщила, что арабские страны «проявляют симпатию к Сирии в условиях быстро развивающихся событий, меняющих геополитику Ближнего Востока».

А МИД Саудовской Аравии заявил, что в арабских странах Персидского залива всё больше приходят к выводу, что политика изоляции Сирии не работает и что с этой страной нужен диалог. Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, ОАЭ и Оман считают, что политику изоляции и санкций в отношении Дамаска необходимо пересмотреть.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, прощается с Башаром Аль Асадом, президентом Сирии, в президентском аэропорту в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 19 марта 2023 года

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, прощается с Башаром Аль Асадом, президентом Сирии, в президентском аэропорту в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 19 марта 2023 года

Фото: REUTERS/UAE Presidential Court/Abdulla Al Neyadi

На фоне этого появились сообщения о планах САР возобновить работу дипмиссии в Тунисе и назначить туда посла. Это стало ответом на «инициативу президента Туниса Каиса Саида назначить посла в Сирию». Также, как стало известно изданию, Каир ведет с Дамаском переговоры с целью восстановления дипотношений между двумя странами.

Еще до этого, в середине марта, Башара Асада встречали красной ковровой дорожкой во время его второго официального визита в Абу-Даби. Незадолго до этого он посещал Оман, где его также принимали как дорогого гостя.

США выступают решительно против нормализации отношений арабских стран с Сирией под руководством Башара Асада. «Мы не станем мириться с режимом Асада и не будем поощрять других, у которых отсутствует подлинный и устойчивый прогресс на пути к политическому урегулированию», — пояснил представитель Госдепа Ведант Патель.

По сведениям The Wall Street Journal, ключевую роль в налаживании отношений между Саудовской Аравией и Сирией сыграла Россия. Вначале в Москву прилетал саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан, через несколько дней с президентом Владимиром Путиным в Москве встречался Башар Асад.

Такие шаги Эр-Рияда вопреки взглядам Вашингтона — демонстрация снижения американского влияния на Ближнем Востоке. Взяв курс на нормализацию отношений с Дамаском, королевство тем самым продолжает диверсифицировать свои внешние связи. К тому же решение Эр-Рияда примириться с Башаром Асадом во многом объясняется желанием арабских стран ограничить влияние Ирана на территории Сирии, а также стремлением решить ряд региональных проблем.

Заседание Народного совета Сирии

Заседание Народного совета Сирии

Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani

В российском МИДе никогда не скрывали, что выступают за возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Это не только помогло бы вывести Дамаск из политической изоляции, но и открыть возможности для экономического сотрудничества с арабскими странами.

— Россия довольно давно работает над тем, чтобы Сирия нормализовала отношения с другими арабскими странами и в целом с соседями, государствами Ближнего Востока, вернулась в Лигу арабских государств. Сейчас также идет работа в рамках четверки Россия – Сирия – Турция – Иран о нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. То же касается и Саудовской Аравии. Прогресс уже есть: Сирия нормализовала отношения с рядом арабских стран, открылись посольства, — пояснил востоковед, публицист Андрей Онтиков.

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По его мнению, вначале одним из главных желаний королевства было уравновесить Иран, однако сейчас к нему добавились и некоторые изменения на Ближнем Востоке. В частности, имеется в виду примирение Эр-Рияда и Тегерана.

— Можно было и дальше продолжать игнорировать Сирию, но зачем это делать, если можно получить от сближения определенную выгоду: экономическую, политическую, социальную и другие. Совершенно закономерно, что ряд стран идет на восстановление отношений с Дамаском. Но, конечно, это не решает ключевую проблему — американское присутствие на сирийской территории и подпитка Вашингтоном сепаратистских настроений в курдской среде. Как решить эту проблему — пока ответа нет, — отметил эксперт.

сирия
Фото: Global Look Press/Xinhua

Он также добавил, что американское присутствие — это не только политический, но еще и серьезный экономический фактор, поскольку курды находятся в нефтеносных районах страны. Эксперт отметил, что у Сирии нет таких запасов нефти, как у Саудовской Аравии. Но до кризиса страна обеспечивала свои внутренние потребности, а также направляла небольшие объемы нефти на экспорт.

— Это позволяло Сирии поддерживать экономику в нормальном состоянии. Сейчас в Сирию вкладываются Иран, Россия, ряд других государств. Ситуация усугубляется из-за санкций, которые были введены в отношении Дамаска со стороны США, Европы и некоторых других западных стран. Несмотря на грядущую нормализацию отношений с рядом государств, Сирия будет по-прежнему нуждаться в экономической поддержке, в том числе со стороны РФ, — подытожил политолог в беседе с «Известиями».

Присутствие России устраивает все стороны

Первый визит главы сирийского МИДа в Саудовскую Аравию проходит на фоне нормализации отношений между Эр-Риядом и Тегераном, также подчеркнул научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

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— Политический ландшафт Ближнего Востока определяет политика государств-тяжеловесов, в первую категорию которых входят Турция, Саудовская Аравия, Иран и Израиль. Явными противниками режима Башара Асада выступали три из них. Также против Башара Асада активно выступают США, — отметил арабист.

По сути, на глобальной арене сформировалось два больших лагеря и несколько лагерей на региональном уровне. По мнению эксперта, усиление роли внерегиональных акторов, таких, как США, на Ближнем Востоке не устраивает Иран, Турцию и Саудовскую Аравию.

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Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США производит дозаправку от KC-135 Stratotanker во время кратковременного развертывания на Ближнем Востоке над Персидским заливом, январь 2022 года

Фото: Global Look Press/US Air/Msgt. Joey Swafford

— Несмотря на расхождение точек зрения по сохранению существующего режима в Сирии, все сходятся на том, что на Ближнем Востоке необходимо сокращать присутствие США. Будущая нормализация отношений между Дамаском и Эр-Риядом отвечает этим задачам. Пойдя на улучшение взаимодействия с Ираном, Саудовская Аравия преследует в первую очередь задачу по суверенизации зоны Залива — то есть снижения присутствия Вашингтона в регионе и уменьшения его вмешательства во внутренние дела, — полагает специалист.

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Он добавил, что Россия крайне заинтересована в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Москва взаимодействует с Ираном в сфере безопасности и военно-промышленных технологий. С Эр-Риядом Москва сотрудничает по линии энергоресурсов, в частности по линии ОПЕК+. Благодаря договоренностям Саудовской Аравии и РФ удается поддерживать относительно стабильные и высокие цены на нефть.

— Чем крепче будут двусторонние связи между ключевыми государствами региона, тем больше имиджевых очков и возможностей для реализации экономических интересов на Ближнем Востоке получает Москва. Россия выступает посредником между всеми сторонами. СМИ несправедливо приписали всю заслугу ирано-саудовской нормализации Китаю. Нельзя забывать, что за день до этого глава МИД королевства был с визитом в Москве, — пояснил Останин-Головня.

По его мнению, можно говорить о посреднической роли России в деле саудовско-сирийской нормализации. Что касается ограничения присутствия Ирана на сирийской территории, в этом в первую очередь заинтересован Израиль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Саудовская Аравия согласна терпеть ограниченное присутствие Тегерана на территории Сирии. Королевство понимает, что Тегеран, хотя и является соперником Эр-Рияда в борьбе за региональное лидерство, может играть позитивную роль в снижении террористической угрозы всему региону. Так что Саудовской Аравии легче согласиться на присутствие Ирана — регионального игрока, чем на присутствие США, которые выступают дестабилизирующим фактором. Тем временем присутствие России устраивает обе стороны, поскольку Москва выступает посредником и удобным партнером для каждой страны в своей сфере, — сообщил специалист в беседе с «Известиями».

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