Стало известно о готовности Турции вывести войска из северной части САР

Состоявшаяся в Москве 28 декабря трехсторонняя встреча министров обороны Турции, Сирии и России привела к согласию турецкой стороны на полный вывод войск с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии, сообщил 30 декабря портал Vdlnews со ссылкой на газету AlWatan.

«По итогам трехсторонней встречи был сделан вывод о том, что Турция согласилась на полный вывод войск с сирийских территорий, которые она контролирует на севере, в дополнение к подтверждению Анкарой уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Также обсуждалась реализация соглашения, заключенного в 2020 году относительно открытия трассы М4», — сообщил источник сирийской газеты.

Он добавил: «Стороны подтвердили, что ополченцы Рабочей партии Курдистана (РПК) являются доверенными лицами США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции». Все согласованные в ходе этой встречи договоренности будут осуществляться через специализированные комитеты, сформированные для обеспечения их надлежащего осуществления. При необходимости для дальнейшей координации будут проведены последующие встречи между сторонами.

Источник отметил, что трехсторонняя встреча в Москве стала возможной после серии встреч между разведывательными службами Турции и Сирии, в ходе которых стороны нашли возможность выполнить условия Дамаска, важнейшим из которых является вывод турецких войск со всей сирийской территории.

Кроме того, решение Анкары активно продвигалось турецкими СМИ: в течение нескольких месяцев публиковались новости, статьи и аналитика, которые подтверждали заинтересованность страны в сближении и примирении с Дамаском. Анкара выступала за прекращение разногласий ради интересов региона.

Трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Турции и Сирии состоялись в Москве 28 декабря. В российском Минобороны отметили, что были обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.

Ранее, 15 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По его словам, президент РФ отреагировал на это положительно.

2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера и Эрдогана при посредничестве России есть и Москва этому готова поспособствовать.