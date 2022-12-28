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В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве прошла трехсторонняя встреча глав оборонных ведомств России, Турции и Сирии, сообщили 28 декабря в российском Минобороны.

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«Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии. По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом», — сообщает ведомство.

Ранее, 15 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным, состоявшегося 11 декабря, предложил провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По его словам, президент РФ отреагировал на это положительно.

До этого, 2 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера и Эрдогана при посредничестве России есть и Москва этому готова поспособствовать.

24 ноября спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил о готовности Москвы предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции. Он подчеркнул, что диалог лидеров двух стран имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии. Днем ранее Лаврентьев выразил надежду, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября.

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