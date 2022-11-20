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«Сирийские демократические силы» обвинили Турцию в авиаударах по Кобани

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Фото: Соцсети
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Турция наносит удары по сирийскому городу Кобани на севере страны, об этом в ночь на 20 ноября заявил представитель «Сирийских демократических сил» (СДС).

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН. Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

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