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Трое сирийских военных погибли в результате авиаудара Турции по Сирии

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Фото: Global Look Press/Ammar
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Трое военных САР погибли и еще шесть получили ранения в результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) Турции по военным объектам около сирийской провинции Алеппо. Об этом 16 августа сообщило минобороны Сирии.

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«Военная авиация Турции сегодня после обеда нанесла удары по некоторым военным объектам в окрестностях Алеппо, что привело к гибели трех военнослужащих и ранению еще шестерых», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что сирийская армия предотвратила попытку прорыва террористической группы из Идлибской зоны деэскалации, в результате чего были уничтожены три боевика, а также погиб один военный Сирии.

На переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 августа в Сочи обсуждался сирийский вопрос. Стороны отметили важность не допустить дестабилизации обстановки в Сирии.

По итогам переговоров турецкий лидер назвал справедливым подход президента России к решению сирийского вопроса. Эрдоган заявил, что Путин всегда будет с Турцией в вопросах борьбы с терроризмом.

До этого, 1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. По его словам, антитеррористическая операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые в Турции признаны террористическими организациями.

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