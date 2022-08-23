Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением
Мир
В ДНР задержан планировавший теракт на референдуме диверсант
Мир
Канада расширила санкции против России
Общество
Церемония прощания с политологом и журналисткой Дугиной завершилась в Москве
Мир
В ЕК предупредили о самой сильной за 500 лет засухе в Европе
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Мир
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Сюжет:

В Сирии заявили о необходимости Турции покинуть страну для восстановления отношений

0
Фото: Global Look press/Staff Sgt. Andrew Goedl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция должна уйти из Сирии, для того чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены. Об этом 23 августа заявил глава МИД Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад.

Министр отметил, что усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории страны.

«Мы не будем ставить никаких условий, но турецкая оккупация должна закончиться на территории Сирии, чтобы отношения вернулись в такое состояние, в котором они были до начала войны», — заявил Микдад на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

В свою очередь Лавров отметил, что Россия занимается вопросом нормализации отношений между Сирией и Турцией уже многие годы с момента создания астанинского формата (РФ, Иран, Турция) и считает, что нельзя допустить начала военных действий на севере Сирии в контексте подготовки Турцией новой военной операции в этом регионе.

В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии
На этом фоне курдские формирования сблизились с Дамаском и провели первый совместный патруль

Ранее, 17 августа, турецкий политолог Керим Хас назвал «Известиям» возможную причину нанесения Турцией ударов по северу Сирии. Эксперт рассказал, что несколько дней назад глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара может помириться с сирийским руководством, после чего на севере Сирии, на территориях, подконтрольных Турции, начались протесты. По мнению политолога, эта ситуация показала, что примирение Турции и Сирии не будет легким.

16 августа минобороны Сирии сообщило, что Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по военным объектам около Алеппо, в результате чего погибли трое сирийских военных, еще шестеро получили ранения.

До этого, 1 июня, президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что его военные собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В их результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022