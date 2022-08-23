В Сирии заявили о необходимости Турции покинуть страну для восстановления отношений

Турция должна уйти из Сирии, для того чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены. Об этом 23 августа заявил глава МИД Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад.

Министр отметил, что усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории страны.

«Мы не будем ставить никаких условий, но турецкая оккупация должна закончиться на территории Сирии, чтобы отношения вернулись в такое состояние, в котором они были до начала войны», — заявил Микдад на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

В свою очередь Лавров отметил, что Россия занимается вопросом нормализации отношений между Сирией и Турцией уже многие годы с момента создания астанинского формата (РФ, Иран, Турция) и считает, что нельзя допустить начала военных действий на севере Сирии в контексте подготовки Турцией новой военной операции в этом регионе.

Ранее, 17 августа, турецкий политолог Керим Хас назвал «Известиям» возможную причину нанесения Турцией ударов по северу Сирии. Эксперт рассказал, что несколько дней назад глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара может помириться с сирийским руководством, после чего на севере Сирии, на территориях, подконтрольных Турции, начались протесты. По мнению политолога, эта ситуация показала, что примирение Турции и Сирии не будет легким.

16 августа минобороны Сирии сообщило, что Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по военным объектам около Алеппо, в результате чего погибли трое сирийских военных, еще шестеро получили ранения.

До этого, 1 июня, президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что его военные собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В их результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.