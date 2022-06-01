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Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в Сирии

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Фото: Global Look Press/Juma Muhammad
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 июня, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии.

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«Начинается новая фаза формирования «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж», — передает слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Выступая в парламенте, Эрдоган добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы. Как подчеркнул президент, антитеррористическая операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Турцией террористическими организациями.

Он также указал, что «попытки узаконить террористов с помощью смены их названий с РПК на СНС или ДС («Демократический союз») ни к чему не приведут». По его словам, те, кто выступает с подобными инициативами, «обманывают сами себя, но не Турцию».

30 мая также сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий на севере Сирии. Он заявил, что в Сирии продолжаются нападения на Турцию со стороны Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».

29 марта Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения организаций, которые Анкара считает террористическими.

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