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Политолог озвучил возможную причину нанесения Турцией ударов по северу Сирии

Турецкий политолог Хас озвучил возможную причину нанесения Турцией ударов по северу Сирии
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Фото: ТАСС/EPA/STR
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Турецкий политолог Керим Хас 17 августа озвучил «Известиям» возможную причину нанесения Турцией ударов по северу Сирии.

Как рассказал эксперт, несколько дней назад глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара может помириться с сирийским руководством, после чего на севере Сирии, на территориях, подконтрольных Турции, начались протесты.

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«Там люди сжигали флаг Турецкой Республики, они очень жестко протестовали. <…> Поэтому, наверное, [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану надо было успокоить эти оппозиционные вооруженные силы <…> . Поэтому Анкара наносила такие удары по позициям сирийских войск. Это возможно и, мне кажется, наиболее вероятно», — сказал Хас.

По мнению политолога, эта ситуация показала, что примирение Турции и Сирии не будет легким.

«Это будет сложно, не так быстро, как Эрдоган смог помириться с саудитами, например, или с Арабскими Эмиратами. Сирийский кризис более глубокий. <…> Поэтому всё это показывает, что одним заявлением сирийское и турецкое руководства не смогут быстро восстанавливать отношения. Болезненный процесс впереди», — добавил он.

Политолог также отметил, что нанесенные турецкие удары могут означать, что Анкара готовится к более серьезным действиям. Но, скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет, добавил эксперт.

«Потому что в Сочи и Тегеране российская сторона пока не дала зеленый свет Эрдогану начать новую крупномасштабную военную операцию в Сирии. И Иран тоже очень сильно против», — сказал Хас.

16 августа минобороны Сирии сообщило, что Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по военным объектам около Алеппо, в результате чего погибли трое сирийских военных, еще шестеро получили ранения.

До этого, 1 июня, Эрдоган заявил, что военные Турции собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

В течение полутора месяцев вопрос операции стоял на повестке. Так, 22 июня посол САР в Москве Рияд Хаддад заявил, что военная операция Турции на севере Сирии нарушит все существующие соглашения астанинского формата. Дипломат подчеркнул, что сирийское государство имеет полное право противостоять турецким атакам на суверенитет Сирии всеми законными способами.

Сирийская тема поднималась и во время визита президента России Владимира Путина в Сочи для переговоров с турецким коллегой.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В их результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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