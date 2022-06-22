Военная операция Турции в Сирии нарушит все существующие соглашения астанинского формата

Военная операция Турции на севере Сирии нарушит все существующие соглашения астанинского формата. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад.

«Шаги, которые Турция стремится предпринять для оккупации новых сирийских земель, полностью противоречат всем международным нормам и законам, а также обязательствам турецкого режима, будь то в рамках Астанинских, Сочинских или Московских соглашений. Поэтому сирийское государство имеет полное право противостоять турецким атакам на суверенитет Сирии всеми законными способами», — подчеркнул дипломат.

12 июня турецкая газета Hurriyet сообщила, что военная операция Турции в Сирии может начаться после окончания турецкой операции на севере Ирака, которую Анкара ведет против отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК — в Турции, ЕС и США признана террористической).

Пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июня заявил, что Россия не считает, что «‎эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности САР».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «‎Известиям»‎:

«‎‎Зерно в Сирию из РФ идет в соответствии с контрактами прошлого года»