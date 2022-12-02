Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Авто
Tesla начала поставлять клиентам электрогрузовик Semi
Происшествия
В Москве неизвестные похитили мужчину с целью узнать пароль от его криптокошелька
Происшествия
Открытое горение на судне на Борисовских прудах в Москве ликвидировано
Мир
Минфин ФРГ отказал минобороны в запросе на восстановление запасов боеприпасов
Общество
В Москве задержали ограбивших тещу певца Воробьева «клоунов»
Армия
В ЛНР заявили о готовности ВСУ покинуть Артемовск
Общество
Совфед предложил Минтрансу пресечь работу нелегальных перевозчиков
Мир
В Белоруссии перехватили запущенный с украинской стороны разведывательный дрон
Мир
В турецком порту Самсун прогремел взрыв
Мир
Стоимость перевозки российской нефти выросла на фоне санкций
Происшествия
Здание исправительной колонии в Горловке повреждено в результате обстрела ВСУ

В Кремле отметили готовность РФ способствовать переговорам Асада и Эрдогана

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера Башара Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при посредничестве России есть, и Москва этому готова поспособствовать. Об этом 2 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока никакой конкретики нет. Потенциальная возможность такая есть», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в связи с данным вопросом неоднократно говорил, что в интересах налаживания мира и стабильности в регионе и вокруг Сирии контакты между лидерами Сирии и Турции приветствовались бы.

«Конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Отложенный механизм: Дамаск готов к переговорам с курдами и Анкарой
Что может помешать Турции начать военную операцию на севере Сирии

Ранее, 27 ноября, Песков отмечал, что между Россией и Турцией есть разногласия по ситуации в Сирии, но уровень отношений между странами позволяет решать их через диалог.

24 ноября спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о готовности Москвы предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции. Он подчеркнул, что диалог лидеров двух стран имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии. Днем ранее Лаврентьев выразил надежду, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

22 ноября Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательства по очистке Сирии от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.

Песков тогда пояснил, что есть определенные нюансы в подходах Москвы и Анкары к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. При этом он подчеркнул, что дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия.

Ранее, 20 ноября, Анкара провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

В 2019 году Москва и Анкара подписали меморандум, предусматривающий содействие РФ по выводу курдских отрядов в Сирии на 30 км от границы с Турцией. Минобороны России тогда сообщило о досрочном завершении отвода курдов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022