В Кремле отметили готовность РФ способствовать переговорам Асада и Эрдогана

Потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера Башара Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при посредничестве России есть, и Москва этому готова поспособствовать. Об этом 2 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока никакой конкретики нет. Потенциальная возможность такая есть», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в связи с данным вопросом неоднократно говорил, что в интересах налаживания мира и стабильности в регионе и вокруг Сирии контакты между лидерами Сирии и Турции приветствовались бы.

«Конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее, 27 ноября, Песков отмечал, что между Россией и Турцией есть разногласия по ситуации в Сирии, но уровень отношений между странами позволяет решать их через диалог.

24 ноября спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о готовности Москвы предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции. Он подчеркнул, что диалог лидеров двух стран имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии. Днем ранее Лаврентьев выразил надежду, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

22 ноября Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательства по очистке Сирии от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.

Песков тогда пояснил, что есть определенные нюансы в подходах Москвы и Анкары к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. При этом он подчеркнул, что дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия.

Ранее, 20 ноября, Анкара провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

В 2019 году Москва и Анкара подписали меморандум, предусматривающий содействие РФ по выводу курдских отрядов в Сирии на 30 км от границы с Турцией. Минобороны России тогда сообщило о досрочном завершении отвода курдов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.