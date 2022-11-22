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В Кремле отреагировали на слова Эрдогана про обязательства РФ по Сирии

Песков: Россия с пониманием относится к обеспокоенности Турции из-за ситуации вокруг Сирии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия с пониманием и уважением относится к обеспокоенности Турции по вопросу своей безопасности в ситуации вокруг Сирии. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что есть определенные нюансы в подходах Москвы и Анкары к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. По словам Пескова, эти нюансы и разногласия неоднократно обсуждались президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Слава богу, дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия. Мы с пониманием и с уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности. Мы считаем, что это законное право Турции», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки.

«Это может бумерангом вернуться, еще больше осложнить положение дел с безопасностью», — добавил Песков.

Накануне Эрдоган обвинил Россию в невыполнении антитеррористических обязательств в Сирии и Ираке. Турецкий лидер напомнил о договоренности с российской стороной, достигнутой в Сочи в 2019 году, по очистке региона от террористов. Таковыми Анкара считает курдские вооруженные формирования. Однако, по его словам, эти договоренности не выполняются.

Тогда же он заявил, что не обсуждал Путиным и президентом США Джо Байденом воздушную операцию Вооруженных сил Турции на севере Сирии и Ирака. Эрдоган отметил, что «и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время». Для обсуждения этого вопроса во вторник в Астане начинается очередной раунд переговоров по Сирии.

Турция наряду с Россией и Ираном является страной-гарантом по сирийским переговорам. В октябре 2019 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов для содействия отводу курдских отрядов от сирийско-турецкой границы. В настоящее время в регионе проводится совместное российско-турецкое патрулирование.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и в одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.

Как сказал на следующий день министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, ВС Турции за два дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террориста. Помимо этого, турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как «астанинский формат», ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии три военные операции.

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