Песков заявил о возможности решать разногласия РФ и Турции через диалог

Между Россией и Турцией есть разногласия по ситуации в Сирии, но уровень отношений между странами позволяет решать их через диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но всё-таки переговоров», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой в своем Telegram-канале 27 ноября разместил журналист Павел Зарубин.

Ранее, 24 ноября, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о готовности Москвы предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана. Он подчеркнул, что диалог лидеров двух стран имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии.

За день до этого спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев выразил надежду, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

22 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательства по «очистке» Сирии от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.

Песков тогда пояснил, что есть определенные нюансы в подходах Москвы и Анкары к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. При этом он подчеркнул, что дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия.

Ранее, 20 ноября, Анкара провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

В 2019 году Москва и Анкара подписали меморандум, предусматривающий содействие РФ по выводу курдских отрядов в Сирии на 30 километров от границы с Турцией. Минобороны России тогда сообщило о досрочном завершении отвода курдов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.