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Турция подтвердила авиаудары по северу Сирии

Anadolu: минобороны Турции заявило о соответствии воздушной операции в Сирии Уставу ООН
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Фото: Anadolu
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Министерство национальной обороны Турции подтвердило воздушную операцию «Коготь и меч» против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Об этом 20 ноября сообщило агентство Anadolu.

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«Гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями», — приводит агентство выдержку из Twitter турецкого ведомства, в котором размещены кадры поражения целей в ходе воздушной операции.

Турецкое министерство нацобороны утверждает, что операция проводится в северных частях Ирака и Сирии, где террористические группировки размещают базы для атак Турции.

«Операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — отметили в министерстве.

В ночь на 20 ноября представитель «Сирийских демократических сил» (СДС) Фархад Шами сообщил, что Турция наносит удары по сирийскому городу Кобани на севере провинции Алеппо. Воздушную атаку подтвердил и генеральный командующий СДС Мазлум Абди.

23 августа глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция должна уйти из Сирии, для того чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены. Министр отметил, что усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии, — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории страны.

16 августа минобороны Сирии сообщило, что Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по военным объектам около Алеппо, в результате чего погибли трое сирийских военных, еще шестеро получили ранения.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его военные собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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