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Россия готова предоставить площадку для встречи Эрдогана и Асада

Лаврентьев: Москва готова предоставить площадку для переговоров президентов Сирии и Турции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

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«Я думаю, Москва будет готова предоставить [площадку], если будет обоюдное желание двух сторон. В этом я даже не сомневаюсь», — сказал Лаврентьев в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что такая встреча имеет исключительно важное значение по сирийскому урегулированию. Спецпредставитель президента РФ добавил, что итогом подобной встречи должен стать посыл «правильного сигнала» всем сторонам конфликта.

Накануне Лаврентьев сказал, что Россия надеется на то, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

Ранее, в среду, о возможности встречи с сирийским лидером заявил президент Турции. После этого колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча может состояться в России при посредничестве президента страны Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день подтвердил, что теоретически провести такую встречу возможно, но «никаких договоренностей на этот счет нет». Также в среду спецпредставитель президента России по Сирии допустил возможность проведения встречи Эрдогана и Асада в Москве.

20 ноября Турция начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, и деревня аль-Бейлонья. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который 13 ноября прогремел на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Тогда в результате теракта погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

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