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Лаврентьев допустил возможность встречи президентов Турции и Сирии в Москве

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Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN
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Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев допустил в среду, 23 ноября, возможность проведения встречи президентов Сирии и Турции в Москве.

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«Возможность всегда существует. Мы всегда выступали и даже рассматривали раньше возможность организации такой встречи», — сказал он.

По его словам, сирийские и турецкие спецслужбы продолжают поддерживать контакты для решения насущных вопросов, передает RT.

Также Лаврентьев заявил, что Россия надеется на то, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна имеет право самостоятельно решать свои проблемы в сфере безопасности на севере Сирии. Кроме того, Эрдоган заявил, что воздушные удары по Ираку и Сирии являются только началом, Турция решительно настроена обеспечить безопасность своих границ.

При этом Эрдоган допустил встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, передает НСН. По словам турецкого лидера, «в политике нет места для обид».

Ранее, 20 ноября, Турция начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

21 ноября Эрдоган объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как «астанинский формат», ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.

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