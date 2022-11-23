Минобороны Турции заявило о нейтрализации 254 террористов в Сирии и Ираке

В ходе операции «Коготь-меч» Вооруженные силы Турции поразили 471 объект и уничтожили 254 террориста. Об этом 23 ноября сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.

«Операция «Коготь-Меч» продолжается карательными ударами с воздуха и наземными средствами огневой поддержки. На данный момент в ходе операции под огнем оказалась 471 цель, 254 террориста были нейтрализованы», — приводит его слова минобороны.

В ночь на 20 ноября Турция провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию «Коготь-меч» против, как утверждает Анкара, террористических группировок. Атаки продолжились и на следующий день.

Тогда в минобороны сообщили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

21 ноября Акар заявил, что вооруженные силы страны за два дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов.

Также турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части.

Как позже заявили «Известиям» в сирийском парламенте, Дамаск осудил военные атаки Турции по северу Сирии. Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад заявил, что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.