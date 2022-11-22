Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков
Спорт
США и Уэльс сыграли вничью в матче ЧМ-2022 по футболу
Мир
Четыре человека погибли в Ираке в результате взрыва газа
Происшествия
Пожар произошел в 40-этажном доме в центре Москвы
Мир
TAC заявил о ловушке для НАТО из-за слов Зеленского о ракетах в Польше
Мир
СМИ уличили расстрелявшую военных ВС РФ бригаду ВСУ в связи с НАТО
Мир
Минобороны Турции заявило о ликвидации 184 террористов в Сирии и Ираке
Мир
ФРГ договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства
Общество
Клирик псковского монастыря погиб в результате обстрелов ВСУ
Мир
Вучич заявил, что ситуация в Косово находится на грани столкновений
Мир
ЕС дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине
Общество
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

Сирия предупредила Турцию об угрозе прямого столкновения двух армий

0
Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дамаск осуждает военные атаки Турции по северу Сирии, дальнейшие удары могут привести к прямому столкновения армий двух стран. Об этом «Известиям» заявили в сирийском парламенте.

Соединенные Штаты Турции: Анкара нацелилась на страны ОДКБ
Удастся ли республике усилиться в регионе и создать «армию Турана»

Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад сказал «Известиям», что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

«Любые удары — это продолжение турецкой оккупации севера Сирии. Наша армия на своей земле, ее долг — защищать родину и своих граждан от любой агрессии», — подчеркнул политик.

Если цель Турции действительно «ликвидировать террористов», то для этого требуется прямое согласование с правительством Сирии, заявил «Известиям» другой депутат парламента арабской республики Муханнад аль-Хадж.

«До сих пор Турция не смогла обеспечить военную координацию между турецкой и сирийской армиями, это приводит к потерям. А они откровенно подрывают все усилия, предпринятые для возобновления отношений между Сирией и Турцией при посредничестве России и Ирана», — подчеркнул он.

По его словам, Дамаск призывает правящую в Турции Партию справедливости и развития координировать свои действия напрямую с сирийской армией, «иначе Сирия поставит эти атаки в разряд агрессии против своих сил и будет иметь законное право ответить на эту агрессию и оккупацию всеми доступными средствами, включая вооруженную борьбу».

Муханнад аль-Хадж напомнил: сирийская и турецкая армии уже имели опыт боестолкновений в районе Идлиба в 2020 году в районе Саракиба, и «турецкая армия понесла большие потери в технике и живой силе».

Турция 19 и 20 ноября провела воздушную операцию «Коготь и меч» против курдских формирований в Сирии и Ираке. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, армия нанесла удары по 45 целям на глубине около 140 км в северном Ираке (Турция ведет там операцию против курдов с апреля), еще 44 цели были поражены на глубине около 20 км на севере Сирии.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар сослался на право страны на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Воздушные атаки стали возмездием за теракт в Стамбуле 13 ноября — тогда погибли шесть человек, пострадали свыше 80.

Целью ударов министр Акар назвал позиции Рабочей партии Курдистана (РПК — запрещена в Турции) и ее сирийских ответвлений. Курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF), контролирующие районы на северо-востоке Сирии, заявили о 14 мирных жителях, погибших в результате атак.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Четвертому бывать: к чему могут привести военные атаки Турции по северу Сирии

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022