Сирия предупредила Турцию об угрозе прямого столкновения двух армий

Дамаск осуждает военные атаки Турции по северу Сирии, дальнейшие удары могут привести к прямому столкновения армий двух стран. Об этом «Известиям» заявили в сирийском парламенте.

Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад сказал «Известиям», что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

«Любые удары — это продолжение турецкой оккупации севера Сирии. Наша армия на своей земле, ее долг — защищать родину и своих граждан от любой агрессии», — подчеркнул политик.

Если цель Турции действительно «ликвидировать террористов», то для этого требуется прямое согласование с правительством Сирии, заявил «Известиям» другой депутат парламента арабской республики Муханнад аль-Хадж.

«До сих пор Турция не смогла обеспечить военную координацию между турецкой и сирийской армиями, это приводит к потерям. А они откровенно подрывают все усилия, предпринятые для возобновления отношений между Сирией и Турцией при посредничестве России и Ирана», — подчеркнул он.

По его словам, Дамаск призывает правящую в Турции Партию справедливости и развития координировать свои действия напрямую с сирийской армией, «иначе Сирия поставит эти атаки в разряд агрессии против своих сил и будет иметь законное право ответить на эту агрессию и оккупацию всеми доступными средствами, включая вооруженную борьбу».

Муханнад аль-Хадж напомнил: сирийская и турецкая армии уже имели опыт боестолкновений в районе Идлиба в 2020 году в районе Саракиба, и «турецкая армия понесла большие потери в технике и живой силе».

Турция 19 и 20 ноября провела воздушную операцию «Коготь и меч» против курдских формирований в Сирии и Ираке. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, армия нанесла удары по 45 целям на глубине около 140 км в северном Ираке (Турция ведет там операцию против курдов с апреля), еще 44 цели были поражены на глубине около 20 км на севере Сирии.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар сослался на право страны на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Воздушные атаки стали возмездием за теракт в Стамбуле 13 ноября — тогда погибли шесть человек, пострадали свыше 80.

Целью ударов министр Акар назвал позиции Рабочей партии Курдистана (РПК — запрещена в Турции) и ее сирийских ответвлений. Курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF), контролирующие районы на северо-востоке Сирии, заявили о 14 мирных жителях, погибших в результате атак.

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