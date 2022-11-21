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Минобороны Турции заявило о ликвидации 184 террористов в Сирии и Ираке

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Фото: AP Photo/Lefteris Pitarakis
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Вооруженные силы Турции за два дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Об этом 21 ноября сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии
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«С момента начала операции «Коготь-меч» при помощи самолетов и огневой поддержки с земли уничтожены 184 террориста. По нашим оценкам, эта цифра будет расти. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист», — минобороны Турции.

Ранее в этот день иранские СМИ заявили об ударе турецкой армии по району штаба американских войск в Эль-Хасеке в Сирии. Отмечается, что подвергшиеся атаке американские силы несут ответственность за обучение солдат Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической.

Кроме того, стало известно, что турецкий город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу. По данным телеканала Habertürk, атаку совершила РПК. По последним данным, погибли три человека, среди них один ребенок.

После этого сообщалось, что истребители F-16 военно-воздушных сил Турции возобновили удары в Сирии по позициям курдских формирований из РПК и курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Уточнялось, что они наносятся по сирийскому региону Кобани в ответ на обстрелы турецких городов.

Также турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части. Он подчеркнул, что обезвреживание террористических организаций, их уничтожение в настоящее время является неотъемлемым долгом турецких сил безопасности.

Накануне, 20 ноября, сообщалось, что турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана нанесли удары в четырех регионах Сирии и в одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.

Позже глава минобороны страны Хулуси Акар сообщил, что турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии. Прямым попаданиям подвергся и так называемый штаб террористической организации.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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