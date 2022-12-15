Эрдоган предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 декабря заявил, что в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным предложил ему провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом.

«Я предложил Путину провести встречу лидеров РФ, Турции и Сирии, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров», — приводит слова Эрдогана агентство ANADOLU в своем Twitter.

Отмечается, что турецкий лидер также заявил о необходимости организовать встречи представителей спецслужб и министров обороны трех стран.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 11 декабря.

Ранее, 2 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера и Эрдогана при посредничестве России есть, и Москва этому готова поспособствовать.

До этого, 24 ноября, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил о готовности Москвы предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции. Он подчеркнул, что диалог лидеров двух стран имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии. Днем ранее Лаврентьев выразил надежду, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

22 ноября Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательства по очистке Сирии от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.

Песков тогда пояснил, что есть определенные нюансы в подходах Москвы и Анкары к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. При этом он подчеркнул, что дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия. Эрдоган 29 ноября заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Он добавил, что не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.

20 ноября минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК) причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел ранее в ноябре. Так, к 25 ноября в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии было ликвидировано более 300 террористов. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.