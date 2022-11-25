Реклама
Прямой эфир
Мир
МО Турции сообщило о ликвидации 326 террористов на севере Ирака и Сирии
Общество
Экс-замначальника управления Минобороны приговорили к 5 годам колонии за взятки
Армия
Около 40 боевиков ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Запорожье
Мир
«Укрэнерго» приступила к разработке механизма импорта электроэнергии из ЕС
Мир
Мэра бразильского города Лажеаду-ду-Бугре убили на рабочем месте
Авто
В Россию ввезли новые минивэны Chevrolet Damas
Мир
Зеленский попросил у Запада дизель и газ
Новости компаний
СБП и «Мир» полностью заменили Apple Pay и Google Pay на платформах «Столото»
Мир
Немцы осудили Киев за требование более мощного оружия
Мир
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Мир
Ульянов констатировал отсутствие изоляции России на мировой арене
Происшествия
Система ПВО сработала на севере Крыма

МО Турции сообщило о ликвидации 326 террористов на севере Ирака и Сирии

0
Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Турции ликвидировали 326 террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии, сообщил 25 ноября глава министерства обороны страны Хулуси Акар в беседе с журналистами, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Четвертому бывать: к чему могут привести военные атаки Турции по северу Сирии
И насколько вероятно прямое столкновение армий двух стран

«К настоящему времени в результате операции «Коготь-меч» ликвидировано 326 террористов. Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержки с земли», — рассказал он.

Акар также сообщил, что турецкая армия наносит удары только по местам скопления террористов, и опроверг слухи об ударе по объекту США на севере Сирии.

«Не может быть речи о нанесении ударов по силам союзников или гражданским объектам», — резюмировал глава турецкого МО.

Ранее, 24 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва считает проведение наземной операции Турции в Сирии шагом к росту напряженности в регионе. Она отметила, что Москва поддерживает с Анкарой диалог по сирийской проблематике.

До этого, 23 ноября, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о надежде России на то, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна имеет право самостоятельно решать свои проблемы в сфере безопасности на севере Сирии.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.

В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате теракта погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022