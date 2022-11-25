МО Турции сообщило о ликвидации 326 террористов на севере Ирака и Сирии

Вооруженные силы Турции ликвидировали 326 террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии, сообщил 25 ноября глава министерства обороны страны Хулуси Акар в беседе с журналистами, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«К настоящему времени в результате операции «Коготь-меч» ликвидировано 326 террористов. Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержки с земли», — рассказал он.

Акар также сообщил, что турецкая армия наносит удары только по местам скопления террористов, и опроверг слухи об ударе по объекту США на севере Сирии.

«Не может быть речи о нанесении ударов по силам союзников или гражданским объектам», — резюмировал глава турецкого МО.

Ранее, 24 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва считает проведение наземной операции Турции в Сирии шагом к росту напряженности в регионе. Она отметила, что Москва поддерживает с Анкарой диалог по сирийской проблематике.

До этого, 23 ноября, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о надежде России на то, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна имеет право самостоятельно решать свои проблемы в сфере безопасности на севере Сирии.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.

В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате теракта погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.