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Эрдоган отказался отчитываться за военные операции на севере Ирака и Сирии

Эрдоган заявил, что не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке
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Фото: REUTERS/Orhan Qereman
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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«Нам не нужно ни у кого получать разрешение, предпринимая шаги, касающиеся безопасности нашей родины и нашего народа», — сказал Эрдоган 28 ноября после заседания кабмина страны.

Он подчеркнул, что Турция ни перед кем не будет отчитываться.

Турецкий лидер также заявил о недопустимости поддержки другими странами Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет «Газета.Ru».

Эрдоган добавил, что Турция не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.

20 ноября минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает РПК причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел ранее в ноябре. Так, к 25 ноября в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии было ликвидировано более 300 террористов.

При этом Эрдоган объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части.

Страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

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