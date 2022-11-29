Эрдоган отказался отчитываться за военные операции на севере Ирака и Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Об этом сообщает агентство Anadolu.
«Нам не нужно ни у кого получать разрешение, предпринимая шаги, касающиеся безопасности нашей родины и нашего народа», — сказал Эрдоган 28 ноября после заседания кабмина страны.
Он подчеркнул, что Турция ни перед кем не будет отчитываться.
Турецкий лидер также заявил о недопустимости поддержки другими странами Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет «Газета.Ru».
Эрдоган добавил, что Турция не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.
20 ноября минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает РПК причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел ранее в ноябре. Так, к 25 ноября в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии было ликвидировано более 300 террористов.
При этом Эрдоган объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части.
Страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.