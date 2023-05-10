Встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана началась в Москве

В Москве в среду, 10 мая, началась встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана по урегулированию в САР.

«Запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны гаранта доказавшего свою эффективность Астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом», — сказал на встрече министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он назвал важными четырехсторонние переговоры и подчеркнул, что страны последовательно шли к этому результату.

«Если вы не возражаете против такой методологии, то оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств», — добавил Лавров.

Кроме того, российский министр назвал содействие безопасному возвращению сирийских беженцев на родину приоритетом для РФ, Турции, Ирана и Сирии.

Помимо этого, Лавров призвал начать прорабатывать восстановление логистических связей Дамаска и Анкары.

Как утверждает министр, существует информация, что США приступили к созданию так называемой «Армии свободной Сирии» с участием боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) с целью дестабилизировать обстановку в САР.

Ранее, 24 апреля, министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара предпринимает все усилия для вклада в мир в регионе. Он выразил надежду, что после встречи в Москве в этом вопросе могут наметиться позитивные процессы. Турция не предпримет никаких шагов, которые ущемляли бы права сирийской стороны, заверил он.

3 и 4 апреля уже прошла встреча замминистров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, которую ранее анонсировал глава иранского МИДа Хосейн Амирабдоллахиан. Главной целью переговоров министр назвал сближение взглядов Анкары и Дамаска.