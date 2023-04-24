Глава МО Турции анонсировал четырехстороннюю встречу по Сирии в Москве

В Москве 25 апреля состоится четырехсторонняя встреча глав минобороны и разведслужб Турции, РФ, Ирана и режима Башара Асада, которая коснется вопроса Сирии. Об этом 24 апреля сообщает агентство Anadolu со ссылкой на слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

«Началась подготовка к переговорам в четырехстороннем формате. 25 апреля в Москве состоится встреча с целью урегулирования проблем и приближения долгосрочного мира и стабильности в регионе», — цитирует издание Акара.

Он заявил, что Анкара предпринимает все усилия для вклада в мир в регионе. По его мнению, после встречи в Москве в этом вопросе могут наметиться позитивные процессы. При этом Акар заверил, что Турция не предпримет никаких шагов, которые ущемляли бы права сирийской стороны.

Акар напомнил, что успешный опыт такой встречи уже был: переговоры состоялись 28 декабря прошлого года так же в российской столице. Там было принято решение о продолжении взаимного диалога.

«Впоследствии была достигнута договоренность о подключении к диалогу Ирана. Началась подготовка к переговорам в четырехстороннем формате. 25 апреля в Москве состоится встреча с целью урегулирования проблем и приближения долгосрочного мира и стабильности в регионе», — подытожил Акар.

3 и 4 апреля в Москве уже проходила встреча замминистров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, которую ранее анонсировал глава иранского МИДа Хосейн Амирабдоллахиан. Главной целью переговоров министр назвал сближение взглядов Анкары и Дамаска. При этом Тегеран и Москва также приложат усилия к достижению данной цели.