Реклама
Прямой эфир
Мир
Канада ввела санкции против минобороны и внутренних войск Белоруссии
Экономика
Аналитик объяснил отказ ЦБ РФ от покупки валюты до конца года
Мир
Памфилова прокомментировала призыв рады не признавать выборы в новых регионах РФ
Экономика
ФАС пообещала усилить контроль за ритейлерами в регионах
Мир
Советник свергнутого Базума заявил об отказе французских военных покинуть Нигер
Культура
Сериал «Библиотекарь» станет номинантом на премию «Сделано в России – 2023»
Мир
Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги вопреки мнению американцев
Происшествия
Экс-глава Димитровграда Большаков арестован на два месяца
Экономика
Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года
Интернет и технологии
Власти Казахстана приостановили работу домена yandex.kz
Мир
В Польше не исключили перекрытия железнодорожного сообщения с Белоруссией
Мир
СМИ узнали о планах главы ОАЭ организовать встречу Путина и Зеленского
Общество
Воробьев сообщил о 38 пострадавших домах после взрыва в Сергиевом Посаде
Сюжет:

Асад оценил помощь России и Ирана в рамках сирийского кризиса

Асад: помощь России и Ирана дала возможность Сирии выстоять во время сирийского кризиса
0
Фото: REUTERS/Syrian Presidency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощь России и Ирана сыграла важную роль и дала возможность Сирии выстоять во время кризиса, заявил в среду, 9 августа, сирийский лидер Башар Асад в интервью Sky News Arabia.

«Отношения с Россией и Ираном доказали, что Сирия умеет правильно выбирать себе друзей», — добавил он.

Асад при этом подчеркнул, что дружественные государства не могут заменить народ Сирии, который продемонстрировал «настоящую стойкость» во время кризиса.

20 июня замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Богданов также сообщил, что астанинский формат по урегулированию сирийского кризиса будет искать новую площадку для проведения дальнейших встреч.

В следующих Сириях: чем закончилась четырехсторонняя встреча в Москве
Какова вероятность примирения Дамаска с Анкарой и кто пытается дестабилизировать ситуацию в регионе

В мае прошла встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что эта встреча прошла конструктивно. Кроме того, по его словам, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023