Асад оценил помощь России и Ирана в рамках сирийского кризиса

Помощь России и Ирана сыграла важную роль и дала возможность Сирии выстоять во время кризиса, заявил в среду, 9 августа, сирийский лидер Башар Асад в интервью Sky News Arabia.

«Отношения с Россией и Ираном доказали, что Сирия умеет правильно выбирать себе друзей», — добавил он.

Асад при этом подчеркнул, что дружественные государства не могут заменить народ Сирии, который продемонстрировал «настоящую стойкость» во время кризиса.

20 июня замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Богданов также сообщил, что астанинский формат по урегулированию сирийского кризиса будет искать новую площадку для проведения дальнейших встреч.

В мае прошла встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что эта встреча прошла конструктивно. Кроме того, по его словам, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.