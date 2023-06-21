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В Москве заявили о поиске новой площадки для встреч астанинского формата

МИД РФ: решение завершить встречи по Сирии в Астане приняли по инициативе Казахстана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Астанинский формат по урегулированию сирийского кризиса будет искать новую площадку для проведения дальнейших встреч. Об этом журналистам сообщил в среду, 21 июня, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов по итогам завершения 20-го раунда переговоров «астанинского» формата в столице Казахстана.

Решение завершить встречи по Сирии в Астане было принято по инициативе казахстанской стороны, сообщил Богданов, а также отметил, что новая площадка пока не выбрана.

Также в сообщении агентства уточняется, что Россия, Иран и Турция договорились провести следующую международную встречу по Сирии во второй половине 2023 года, а также подтвердили намерение организовать в Российской Федерации встречу формата на высшем уровне.

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Ранее, 20 июня, Богданов перед началом 20-го раунда переговоров заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Также он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

До этого, 10 мая, прошла встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что эта встреча прошла конструктивно. Кроме того, по его словам, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны — гаранта доказавшего свою эффективность астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.

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